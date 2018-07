Delitzsch

Der Spielplatz-Rückbau am oberen Bahnhof geht in die nächste Runde: Der LVZ-Artikel, in dem die Stadt Delitzsch auf Anfrage erklärt, weswegen etliche Spielgeräte an der Blücherstraße Anfang Juni beseitigt und durch die ersten Trainings-Geräte für Erwachsene ersetzt wurden, löste Reaktionen aus. Die Stadtverwaltung begründete die Maßnahme vor allem mit Vandalismus, die für Kinder gefährliche Nähe zu Bahngleisen und den möglichen Astbruch einer etwa 150 Jahre alten Pappel am Spielplatz.

Spielplatz versus Sportgeräte

Für die Bürgerinitiative (BI) Menschenskinder Delitzsch, die sich Anfang Mai gegründet hatte und sich seither unter anderem für eine bezahlbare Kinderbetreuung und die Verbesserung des Kita-Lebens einsetzt, reicht die Begründung nicht weit genug. „Es erschließt sich schlicht und einfach nicht, dass Fitnessgeräte vor Vandalismus und herabstürzenden Ästen geschützt sind, Spielgeräte jedoch nicht“, schreiben die mehr als 25 Mitglieder in einer Pressemeldung.

Beim Treffen auf dem Spielplatz erklären die beiden Väter und BI-Vorstandsmitglieder Dirk Koltermann und Matthias Ulrich ihren Standpunkt. Koltermann: „Wir haben nichts gegen die Fitnessgeräte. Wir fragen uns nur, warum nicht beides möglich gewesen wäre.“ Auf die Begründung, dass die Bahn-Nähe eine Gefahr für Kinder darstellt, entgegnet Ulrich: „Wenn es wirklich darum gegangen wäre, hätte die Stadt den bereits vorhandenen Zaun verlängern können. „Und wenn hier Kinder spielen, die Gefahr laufen, einfach auf die Gleise zu rennen, sind deren Eltern mit dabei und passen auf“, ergänzt Koltermann.

Offener Treff für offenen Brief

Die BI kritisiert in der Meldung zudem die Informationspolitik: „Dass Spielgeräte ohne jegliche Hinweise seitens der Stadtverwaltung entfernt und daraufhin Fitnessgerätschaften installiert wurden, ist ein Schlag ins Gesicht aller Kinder und Eltern unserer Stadt.“ Dirk Koltermann und Mathias Ulrich hätten sich gewünscht, dass zumindest im Rahmen eines Bürgerdialogs darüber informiert und der Spielplatz-Bedarf ermittelt worden wäre.

Am heutigen Abend will die BI einen „offenen Brief“ an die Stadtverwaltung aufsetzen. Darin sollen eine Stellungnahme und verschiedene Fragen erörtert werden. Danach will die Initiative den Dialog mit der Stadt suchen. Zum Treffen seien alle eingeladen, „die gestalten und nicht nur meckern wollen“, sagt Koltermann.

Das Treffen findet heute Abend ab 18 Uhr in der Schloßstraße 4 statt. Für eine bessere Raumplanung bittet die BI um eine Anmeldung via Mail: info@bi-menschenskinder-delitzsch.de oder Tel.: 0163 678 92 77. Weitere Informationen: www.bi-menschenskinder-delitzsch.de.

Von Mathias Schönknecht