Delitzsch. Die Kindertageseinrichtung Bummi zeigte sich am Freitag vor Pfingsten feierfreudig. Nicht nur wegen des nachgeholten Kindertages waren Leiterin Jeannette Leistner und ihr Team in Feierlaune, sondern auch wegen des Jubiläums, das es zu feiern galt. 35 Jahre gibt es die Einrichtung nun. Seit sieben Jahren hat sie der DRK-Kreisverband Delitzsch als Träger übernommen. Leistner bedankte sich bei Vorstand und Präsidium, genau wie ihren und den ehemaligen Mitarbeitern und Unterstützern. Vor fünf Jahren, sagte sie, als sie die pädagogische Leitung der Kita übernahm, habe sie nicht damit gerechnet, so viel Zeit im Büro zu verbringen. „Ohne Team geht es nicht. Auch wir lernen immer weiter.“

Bewegungsdrang der Kinder soll geweckt werden

Da bei den 165 Kindern, die im Grippen-, Kindergarten- und Hortalter betreut werden, auf freie Bewegung geachtet wird, sind Lärmschutzmaßnahmen derzeit in Arbeit. In den fast leeren Bewegungsräumen werden dämmende Deckenelemente angebracht, damit der Raum kaum hallt. Um diese zu realisieren, gehe man auch neue Wege in Richtung Öffentlichkeit, so Vorstandsvorsitzender Christian Wolff. „Wir wollen draußen die Möglichkeit schaffen, dass die Kinder vernünftig spielen können und drinnen für Ruhe gesorgt ist.“ Dazu sucht DRK ab sofort nach Lärmschutz- und Spielplatzpaten, die mit kleinen Beträgen die Kita unterstützen. Die hat auch schon schwere Zeiten erlebt wie einen Wassereinbruch, bei dem Möbel und Material verloren gingen. Umgekehrt wurde aber auch einiges geschaffen: So wurde das Haus schrittweise saniert. 2009 die Elektrik und 2013 die Fußböden und die Außenverschalung.

Von Manuel Niemann