Krostitz/Rackwitz

Im Bereich Kletzen – Rackwitz läuft seit Dienstagvormittag eine Razzia der Bundespolizei. Dutzende Einsatzwagen waren von Passanten auf der Bundesstraße 2 zu beobachten. Es geht um moldauische Staatsangehörige, die zu touristischen Zwecken in Deutschland einreisten. Doch sie haben zudem gefälschte rumänische ID-Karten dabei, mit denen sie illegal Erwerbstätigkeiten nachgehen, erläutert eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Chemnitz. In erster Linie ging es um 19 Beschuldigte im Alter von 22 bis 52 Jahren. Aber es wurden bereits mehr Personen festgestellt. Die Maßnahme dauert noch an. Durchsucht werden fünf verschiedene Objekte. Vier im Gemeindegebiet Krostitz und eins in der Gemeinde Rackwitz.

Von Heike Liesaus