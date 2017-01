Selben. Nun schon seit vielen Jahren umrahmen junge Künstler der Kreismusikschule Delitzsch den Neujahrsempfang des CDU-Ortsverbandes Döbernitz. Diesmal zeigten die 9-jährige Anuk Weißenberg und die 16-jährige Lilith Lenz mit Ausschnitten aus ihrem Programm, mit dem sie Ende Januar beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ starten werden, ihr Können. So stimmte Anuk am Klavier mit einem Divertimento von Joseph Haydn musikalisch auf den Empfang ein. Zu diesem begrüßte Ortsvorsteher Roland Kirsten auch den Bundestagsabgeordneten Marian Wendt und die nordsächsischen Landtagsabgeordneten Jörg Kiesewetter und Volker Tiefensee.

Ortsteile wachsen

Rückblickend auf 2016 konnte Kirsten von einer sehr erfreulichen Entwicklung der zur Ortschaft gehörenden Orte Beerendorf, Brodau, Döbernitz, Selben und Zschepen berichten. In allen Baugebieten sei Bewegung, sodass nun 3124 Einwohner in den fünf Dörfern leben würden, sagte der Ortsvorsteher. Besonders hob er das neue Gerätehaus und das neue Löschfahrzeug für die Ortswehr Selben-Zschepen hervor, und mit der Straßenbeleuchtung in der Willi-Keller-Siedlung sei ein Wunsch der Döbernitzer erfüllt worden. Dank der Vereine gebe es in den Orten ein reges Dorfleben, so Kirsten.

Marian Wendt wandte sich in seinem Grußwort drei Dingen zu – Dank, Mut und Zuversicht. „Dankbar können wir sein, weil in unserem Land in den vergangenen 25 Jahren viel geschafft worden ist“, sagte er und zählte sinkende Arbeitslosigkeit und steigende Löhne als zwei Beispiele auf. Mut verlangte er von den örtlichen Verwaltungen, Dinge im Sinne der Bürger zu entscheiden, statt sich nach allen Seiten absichern zu wollen. Mut sei auch gefragt, wenn es um die Durchsetzung von Gesetzen ginge. „Nur so ist die derzeitige Hauptaufgabe, für Sicherheit im Land zu sorgen, zu meistern“, betonte der Bundespolitiker. Kraft und Zuversicht wünschte er sich und seinen Parteifreunden, um gemeinsam für die CDU die Bundestagswahl zu gewinnen.

Baustelle Schulgesetz

Mit Blick auf die sächsische Politik gestand Volker Tiefensee, dass es derzeit im Landtag in der Koalition nicht einfach sei. Nur mit Mühe habe man den Landeshaushalt verabschieden können und das neue Schulgesetz sei eine riesige Baustelle. Dieses Gesetz rund zu bekommen, bezeichnete Tiefensee als eine Hauptaufgabe im Landtag.

In den anschließenden Gesprächen stellte sich der ehemalige Landrat Michael Czupalla (CDU) in der Flüchtlingsproblematik voll hinter Bundesinnenminister Thomas de Maizière. „Vom Parteienstreit haben die Menschen die Nase voll. Sie erwarten vielmehr , dass der Staat seine Hauptaufgabe, für die Sicherheit der Bürger zu sorgen, erfüllt“, so Czupalla.

Von Thomas Steingen