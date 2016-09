Reibitz. Nach dem superheißen Spätsommer ist es Zeit für Herbstgefühle. Die konnten sich am Sonntag im Schullandheim Reibitz reichlich entfalten. Ein buntes Programm für die ganze Familie stand an, im Rahmen des nun schon traditionellen Herbstfestes der Einrichtung im Löbnitzer Ortsteil. Beim Korbflechten oder Bemalen kleiner Zierkürbisse konnten vor allem die Kinder ihre kreativen Fähigkeiten ausprobieren oder sich gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern bei einem Rundgang durch die Bockwindmühle ein Bild vom alten Müllerhandwerk machen. Auch andere althergebrachte Fertigkeiten, wie etwa das Spinnen, waren zu erleben. Die Präsentation traditioneller Handwerkskünste gehört im Schullandheim zum Konzept – nicht nur an Festtagen, ebenso beim Herbstferienlager vom 10. bis 14. Oktober. Für die Abenteuerwoche laufen aktuell die Anmeldungen unter 034208 72191 oder per E-Mail an info@schullandheim-reibitz.de. Dann soll auch ein Förster vor Ort sein, der Interessantes rund um die Teiche der Reibitzer Fischerei berichtet. Auf dem Plan stehen auch ein Theaterworkshop und Kampfsport.

Von Alexander Prautzsch