Döbernitz

Da stehen sie, ob es nun regnet oder schneit. Schulkinder, die im Döbernitzer Bahnweg auf den Bus warten, genießen nicht gerade viel Luxus. Die Haltestelle ist nur ein Schild zu Markierung – keine Unterstellmöglichkeit, keine Sitzgelegenheit, nichts weiter. Einen Senior, der unmittelbar in der Nähe wohnt, lässt das nach wie vor nicht kalt. Immer wieder regt er an, ein Häuschen zum Unterstellen aus Döbernitz-Ost nach West zu verlegen.

Die Stadt hat das mit räumlichen Gegebenheiten abgelehnt, da der Fußweg insgesamt zu schmal sei. Dabei habe die Stadt doch Grund und Boden in dem Bereich, argumentiert nun der Rentner. Die Stadtverwaltung will den Fall nochmals prüfen, heißt es nun aus dem Rathaus. Dies geschehe allerdings ohne irgendeine Zusage. Wenn öffentlicher Grund und Boden zur Verfügung stünde, könnte ein vor Wind und Wetter schützendes Häuschen so oder so wohl nur auf einer Straßenseite, in Fahrtrichtung Ost errichtet werden. Denn beachtet werden muss auch, dass die Sichtachsen weiterhin gewährleistet sind und die Bushaltestelle nicht zur Gefahr wird, weil Autofahrer die Straße nicht mehr weit genug einsehen können. Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) argumentiert zudem, dass die Schulbusse sehr pünktlich fahren würden und die Kinder, wenn überhaupt, nicht lange im Regen stehen müssten. Insgesamt verteilen sich mehr als 120 Bushaltestellen durch das gesamte Stadtgebiet. „Dort, wo es geht, bauen wir auch“, so Bürgermeister Thorsten Schöne. Wo die räumlichen Bedingungen stimmen, entstehen „komplette“ Bushaltestellen – also auch mit Gelegenheit zum Unterstellen. Die Stadt setzt auch in diesem Jahr auf das Förderprogramm für barrierefreie Bushaltestellen. Nach und nach rüstet Delitzsch über dieses Programm die Bushaltestellen behinderten- und seniorengerecht um. Ein Dutzend Stationen sollen in diesem Jahr umgebaut werden, im nächsten Jahr sollen mindestens zehn weitere folgen. Zudem hofft man noch auf ein weiteres Förderprogramm, das der Sanierung von Haltestellen dient.

Von Christine Jacob