Delitzsch

Dass der Frühlings- und Genussmarkt in Delitzsch einen Besuch wert ist, spricht sich immer weiter rum. Zur diesjährigen Auflage am ersten Maiwochenende haben sich nun Reisegruppen angekündigt. Acht Bustouren, unter anderem aus Berlin, machen Halt in Delitzsch, um den beliebten Markt voller Köstlichkeiten zu besuchen. An jedem der zwei Veranstaltungstage sind vier Busse zu Gast.

Mehr als 100 Händler in Delitzsch dabei

Es lohnt sich. Mehr als 100 Händler präsentieren auf dem Delitzscher Marktplatz, im Kino- und Veranstaltungshaus Markt Zwanzig und vor der Stadtkirche ausgewählte Delikatessen, Kunsthandwerk, Pflanzen und Kräuter sowie Produkte von Direktvermarktern und Manufakturen. Köstlichkeiten wie Salzwedeler Baumkuchen, Pale Ale, Pulled Pork Burger, Flammlachs, Baumstriezel, Fudge, Baklava, Macarons, Lemon Curd und vieles mehr gehören zum umfangreichen kulinarischen Angebot. Gärtnereien bieten botanische Raritäten für den heimischen Garten oder Balkon. Abgerundet wird das Ganze mit einem umfangreichen Familienprogramm. So gibt es unter anderem Straßenmusik, Fahrten mit der historischen Postkutsche, Ponyreiten, eine Mitmach-Schmiede und ein großes, kostenfreies Holzspielmobil für Kinder.

Der Delitzscher Frühlings- und Genussmarkt findet am 4. und 5. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Noch bis 22. April 2019 wird via Facebook ein original Salzwedeler Baumkuchen verlost.

Von cj