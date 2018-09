Delitzsch

Kurz nach Schuljahresbeginn Mitte August war die Aufregung an Delitzschs Bildungseinrichtungen bereits groß – besser gesagt davor (wir berichteten).

Etliche Eltern hatten ihre Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht und waren dabei fast bis ans Schultor gefahren. In der Folge stauten sich die Fahrzeuge vor den Bildungseinrichtungen – es entstanden teilweise chaotische Zustände. Einige der Eltern schienen kaum bereit zu sein, ein paar Schritte mit dem Nachwuchs zu laufen. Die Polizei reagierte mit verstärkten Kontrollen, achtete auf die Einhaltung der Geschwindigkeit, Halte- und Parkverstöße. Bei Messungen in der August-Bebel- Straße vor der Diesterweg-Grundschule stellte das Ordnungsamt dabei 93 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest, an der Artur-Becker-Oberschule nahm die Polizei eine gefährliche Verkehrssituation durch in zweiter Reihe parkende Eltern auf.

Die nächsten Ferien kommen bestimmt

Mittlerweile habe sich „alles sehr gut eingerenkt“, sagt der kommissarische Leiter des Delitzscher Reviers, Micha Zita, auf Anfrage. Besonders die Situation an der Pestalozzischule nahe des Zentrums habe sich „extrem“ gebessert – auch durch die Reaktionen der Schulleitung, so Zita. Diese hatte kleineren Bussen erlaubt, bis auf den Vorplatz zu fahren, um dort ein entspannteres Aus- und Einsteigen zu garantieren und die Schüler zu schützen. Und auch vor der Artur-Becker-Oberschule habe sich die Situation beruhigt. Bürgerpolizist Jens Henze habe in den vergangenen Wochen keine Auffälligkeiten mehr feststellen können.

Die Kontrolle vor den Schulen sei nun Teil des täglichen Dienstes, sagt der Revierleiter. Die Ergebnisse werden in jeder Morgenberatung angesprochen und ausgewertet. In der kommenden Zeit will das Delitzscher Revier weitere stichprobenartige Kontrollen durchführen. Vor allem aber nach den kommenden Ferien. Denn dann könnte das ein oder andere Elternteil wieder einiges vergessen haben und das Chaos vor Delitzschs Schulen erneut ausbrechen. Zita: „Wir haben aber grundsätzlich Vertrauen in unsere Verkehrsteilnehmer und legen viel Wert darauf, miteinander zu sprechen.“

Von Mathias Schönknecht