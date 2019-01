Delitzsch

Christian Klenke hat es erwischt. Als vergangenes Jahr die SPD mit der Aktion „Machen Stadt Meckern“ startete, um mehr Menschen für die Mitarbeit im Stadtrat zu gewinnen, fühlte sich der heute 45-Jährige direkt angesprochen. „Es war eine schöne Diskussionsrunde, ich wurde herzlich empfangen“, erinnert sich der Familienvater an das Treffen im Bürgerbüro. Nun will er sich engagieren und tritt als Parteiloser auf der SPD-Liste zur Kommunalwahl am 26. Mai an.

Engagement für Delitzsch

Da Christian Klenke bereits im Elternrat aktiv ist, keimte schnell der Gedanke, dass man solch ein Engagement ja auch ausweiten könnte, erzählt der Benndorfer. Er will ein Erstarken rechtspopulistischer Kräfte nicht gerne mit ansehen, verhindern lasse sich so etwas aber am besten, indem man sich selbst zur Wahl stellt. Auf kommunaler Ebene – nicht zu verwechseln mit der Bundesebene – fühlt sich Christian Klenke der SPD am nahesten und sich dort am besten vertreten. In die Partei eintreten will er dennoch nicht. Die Themen, die er setzen will, sind eher auf Nachhaltigkeit und Ökologie fokussiert, in den hiesigen Grünen fühlt sich Klenke aber nicht so gut vertreten und entschied sich daher für die SPD-Liste. Der Ingenieur, der in Forschung und Entwicklung der Photovoltaik arbeitet, will sich zum Beispiel dafür einsetzen, den Nahverkehr besser anzubinden und zu optimieren. „Gerade zu Stoßzeiten sind die eingesetzten S-Bahnen zu kurz, der Takt aber sollte verkürzt werden“, nennt Christian Klenke Beispiele seiner kommunalpolitischen Ziele.

Im Rathaus wird Politik gemacht und Christian Klenke will mitmischen. Quelle: Wolfgang Sens

Als Radfahrer sorgt er sich ebenfalls um die bessere Ausschilderung der Radwege und deren Sicherheit. Aber auch die Anbindung an das große Radwegenetz könne noch optimiert werden, glaubt der Familienvater. Auch das Thema Baumfällungen beäugt der Benndorfer kritisch: „Bäume sollte man nicht für breitere Straßen fällen, sondern wenn es notwendig ist.“ Gegen Fällungen aus guten Gründen wie gefährdeter Standsicherheit hat Christian Klenke nichts, einem Parkplatz aber sollte seiner Meinung nach kein Baum weichen müssen. In vielen Bereichen habe die Stadt Delitzsch bereits eine gute Entwicklung genommen, in manchen sei eben noch Luft nach oben. Als politisch interessiert bezeichnet sich Christian Klenke schon lange, wirklich engagiert sei er erst jetzt. „Ich hoffe, mit meinen Ideen Leute überzeugen zu können.“

Von Christine Jacob