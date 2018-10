Delitzsch

Noch bis zum Sonntag steht das riesige blau-gelbe Zelt auf dem Festplatz am Tiergarten: Der Circus Alexander bereitet sich auf die letzten Vorstellungen des diesjährigen Gastspiels in Delitzsch vor. „Wir sind ja schon zum dritten Mal hier. Diesmal mit unserem Anna-&-Elsa-Programm“, freut sich Janine Sperlich. Gerade bei den Jüngsten sind die Figuren aus Animationsfilmen, wie die Minions und Schneemann Olav angesagt. Die 22-jährige Janine, die in einer großen Zirkusfamilie aufgewachsen ist, steckt nicht allein unter der Minion-Maske, sondern gehört auch zu den Artisten. „Wir haben Auftritten an Strapaten dabei, das sind die Bänder, die unter der Zirkus-Kuppel hängen, ebenso wie Kautschuk-Künstler und vieles mehr“, erzählt sie.

Lamas und Esel in der Manege

Am Dienstag und Mittwoch ist Pause, am Donnerstag bis zum Sonntag laufen wieder Vorstellungen. Arbeit gibt es auch an vorstellungsfreien Tagen. Die Auftritte an den nächsten Auftrittsorten sind vorzubereiten. Morgens um neun herrscht indessen Postkarten-Idylle im Camp am Festplatz. Das große Füttern war angesagt. Nun malmen Ponys, exotischen Kühe, Riesen-Esel und Lamas zufrieden am Heu, das ihnen im extra Stallzelt serviert wurde. Im Hintergrund steht die Herde schwarzer Pferde auf der Wiese. „Tiere spielen in unserem Programm nach wie vor eine große Rolle, aber keine Wildtiere, die mag ich beim Zirkus nicht so“, umreißt Zirkus-Direktor Alexander Frank sein Credo.

Vorstellungen am Donnerstag und Freitag, jeweils ab 17 Uhr, Sonnabend ab 14 und 17 Uhr sowie Sonntag ab 11 Uhr. Info und Reservierung unter 0177 6061990.

Von Heike Liesaus