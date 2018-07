Delitzsch

Wer befürchtet hatte, dass DJ Ötzi, der Headliner auf den Schlosswiesen am Samstagabend, eine reine Malle-Party zelebriert, dürfte positiv überrascht worden sein: Der Tiroler hatte seine Dortmunder Band und zwei Tänzerinnen mitgebracht, mit denen er gemeinsam das brechend volle Areal in der Sommernacht rockte. Nur am Anfang gab es ein paar Probleme mit einigen alkoholisierten Möchtegernwitzbolden, die es fertigbrachten, statt Blumen Bierdosen auf die Bühne zu werfen. Am Ende waren sogar noch zwei Zugaben von Ötzi & Band drin: „Hey Baby“ und „Anton aus Tirol“ brachten die Stimmung nochmals zum Kochen.

Delitzsch überrascht

Von den Delitzschern und ihren Gästen war auch das DJ-Duo „Anstandslos & Durchgeknallt“ am Abend zuvor begeistert. „Wir kannten Delitzsch und das Peter-und-Paul-Fest bisher noch nicht und hatten uns gesagt, mal sehen, was kommt, bei so einem historisch-mittelalterlichem Fest. Dass alle so abgehen, war klasse“, sagten Maria und Olli, die jede Menge Hits und Klassiker von heute und aus den 90ern remixten. Auch nach deren Auftritten war in der Nacht zum Sonnabend und zum Sonntag noch lange nicht Schluss. Auf Ötzi folgte Ingo ohne Flamingo, auf „Anstandslos und Durchgeknallt“ Le Tompé & Dressman, ebenfalls ein Delitzscher Shootclub-Gewächs. Irgendwann war zwar Ausschankschluss, aber die letzten Feiernden erlebten noch den Sonnenaufgang.

Von Alexander Prautzsch