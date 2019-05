Delitzsch

Als der Spielplatz in der Blücherstraße teildemontiert wurde, war der Punkt erreicht. Der Punkt, an dem Danko Schimpf aus dem Reden über Politik ein Machen machen wollte. Der Punkt, an dem er nicht mehr alles hinnehmen, sondern mitgestalten wollte. Der 31-jährige Familienvater engagiert sich in der Bürgerinitiative (BI) Menschenskinder. Als diese Ende 2018 zum Verein mit Stadtratsambitionen wurde, entschied sich Danko Schimpf spontan zur Kandidatur und steht voll hinter dem Wahlprogramm mit besseren Bedingungen für Familien, hat zudem noch einige eigene Punkte zu vertreten.

Delitzsch für alle Generationen im Blick

Sein Ziel, sagt der Vater eines vier Jahre alten Sohnes, ist es, die Stadt mit zu verändern – für alle. Als Betriebsleiter und Ausbilder im Bereich Hauswirtschaft eines Altenpflegedienstes hat er nicht nur die Jungen im Blick, betont der 31-Jährige. Für alle, von jung bis alt müsse Delitzsch eine lebens- und liebenswerte Stadt sein und daran will er als Stadtrat einen Anteil leisten. So findet er es sehr gut, dass es nun ein Jugendparlament gibt. Doch Danko Schimpf denkt noch weiter: Ältere Menschen müssten seiner Ansicht nach leichter am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. „Deswegen sollte Delitzsch einen Stadtseniorenrat ins Lebens rufen, der mit dem Jugendparlament zusammenarbeitet“, schlägt Danko Schimpf vor. Das könne helfen, die Stadt für alle Generationen schöner und lebenswerter zu gestalten. „Seit einigen Jahren beobachte ich den Zuzug von Jungen und Älteren in unsere schöne Loberstadt. Deswegen stehen wir vor ganz bestimmten Herausforderungen“, so Danko Schimpf. Einem bedarfsdeckenden und -gerechten Angebot für bezahlbares und barrierefreies Wohnen für alle Generationen sollte aus Sicht des Delitzschers mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Ehrenamt liegt am Herzen

Doch auch das Ehrenamt liegt ihm, der sich selbst seit Jahrzehnten im Blaulichtbereich engagiert, sehr am Herzen: „Die Bürger, die sich um die Jugendarbeit in Vereinen und bei Bevölkerungsschutz ehrenamtlich engagieren, müssen besser und mehr in ihrer Arbeit unterstützt werden“, findet der Neu-Politiker. Denn dies sei nicht nur Aufgabe des Landes oder Landkreises, sondern mache „unsere spätere Sicherheit“ aus.

Von Christine Jacob