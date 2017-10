Das Aufräumen in Delitzsch und Rackwitz geht weiter

Delitzsch.. Sturmtief „Herwart“ hat sich verzogen und in der Region Delitzsch Schäden an Dächern in der Diesterweg-Grundschule, den Wohnstätten für Menschen mit Behinderung und in der Rackwitzer Loberstraße (Neubaublock) hinterlassen. Verletzt wurde niemand und auch der Schulbetrieb im Haus Diesterweg ist nicht gefährdet. Bereits am Montag begann das große Aufräumen.

Das Dach der Wohnstätte in der Erzberger Straße des Sozial- und Beschäftigungszentrum Delitzsch hielt dem Sturm am Sonntag nicht stand. „Gut die Hälfte des Daches wurde abgedeckt“, erklärte Geschäftsführer Hannes Markert. Doch nicht nur die Metalleindeckung, auch das gesamte Dämmmaterial und Teile der Unterkonstruktion landeten im Vorgarten. Wie zu erfahren war, waren in diesem Bereich vor allem geistig behinderte Menschen untergebracht. Wie durch ein kleines Wunder wurde niemand von ihnen verletzt. Glücklicherweise essen die Bewohner des Hauses am Sonntag stets gemeinsam Frühstück, sodass die Etage gegen 9.30 Uhr, als der Orkan das Dach erfasste, leer war. Die Bewohner selbst hätten von dem riesigen Schaden zunächst nicht viel mitbekommen. Nachbarn hatten das Ereignis jedoch beobachtet und dann die Heimleitung informiert, die wiederum die entsprechenden Schritte einleitete.

Feuerwehr schnell vor Ort

„Die Feuerwehr war sehr schnell vor Ort. Einfach bewundernswert. Dafür ein großes Dankeschön“, erklärte Markert. Die Feuerwehrleute sicherten umgehend die heruntergerissenen Dachteile am Boden und eilten dann zum nächsten Einsatz. Im Gebäude selbst wurde derweil die Evakuierung des betroffenen Bereiches eingeleitet. 16 Personen mussten vorübergehend umziehen. Wie es heiß, wurden andere Räume im Erdgeschoss übergangsweise zu Unterkünften. „Wir sind froh, dass es keine Verletzten gab“, so der Geschäftsführer. Die Schäden sind über eine Versicherung abgedeckt, ein beauftragtes Delitzscher Dachdeckerunternehmen wollte zunächst die Fläche mit Folien abdichten, ehe das Dach neu gedeckt wird. „Wir werden dabei mit unserem Architekten zusammenarbeiten“, teilte Hannes Markert mit.

Schulbetrieb geht normal weiter

Was die Diesterweg Grundschule in der August-Bebel-Straße betrifft, ist die gute Nachricht, dass der Schulbetrieb trotz der Schäden am Gebäude am heutigen Mittwoch normal beginnen kann, das teilte die Stadtverwaltung Delitzsch am Montag auf Anfrage mit. Aus Sicherheitsgründen müssen Schüler und Lehrer nur einen anderen Eingang benutzen. Wie berichtet, war durch den Sturm ein großer Teil des Flachdachbelages aufgerollt worden, sodass das darunter befindliche Holz zum Vorschein kam. Gleich Montag früh begutachtete Uwe Schinnerling, Kommunalbauleiter der Stadt, mit einem Dachdecker den Schaden vor Ort und besprach die Reparaturarbeiten. Zunächst ging es darum, das Dach provisorisch mit Planen abzudecken, damit kein Wasser durch die Holzbretter ins Gebäude eindringen kann und noch mehr Schaden verursacht. Wie Schinnerling informierte, soll die Schule am Mittwoch eingerüstet werden, damit die Reparaturarbeiten am Dach zügig durchgeführt werden können. Nach einer ersten Schätzung betrage der Schaden mindestens 10 000 Euro. Neben der Eindeckung seien auch die Blitzschutzanlage und ein Dachfenster beschädigt worden, so der Kommunalbauleiter.

Auch in Rackwitz war am Tag nach dem Sturm Aufräumen angesagt. Am Brückentag war unter der Rufnummer der Gemeinde eine Notbesetzung erreichbar. Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) war da bereits zusammen mit dem Betriebshof unterwegs, um in der Loberstraße ein Dach notzusichern. Im Neubaugebiet hatte sich die Dachhaut vollständig angehoben. Personen wurden nicht verletzt, es entstand nur Sachschaden. Nun gehe es darum, weitere Schäden durch eindringende Nässe zu verhindern.

Von Ditmar Wohlgemuth, Thomas Steingen und Manuel Niemann