Freude bei den Kameraden der Ortsfeuerwehr Priester-Kupsal: Demnächst kann ihr Gerätehaus um- und ausgebaut werden. Landrat Kai Emanuel übergab in dieser Woche der Gemeinde Krostitz einen Fördermittelbescheid in Höhe von 171 000 Euro. Mit diesem Zuschüssen will die Gemeinde das Gerätehaus modernisieren.