„Wenn man von Bristol nach Leipzig gelaufen ist, 30 Kilometer am Tag, das denkt man vorher nicht, aber man kommt von allein wirklich voran“, sagt David Leubner. Der 26-Jährige studiert derzeit an der Theaterakademie Schauspiel. Delitzsch sei aus dieser Perspektive schon klein, aber auch eine schöne Stadt, in der er sich wohl fühle.