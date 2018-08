Delitzsch

Die Parkplatzsuche in Delitzsch, speziell in und um die Innenstadt, kann so schon zur Nervenprobe werden. Umso ärgerlicher ist es, zu sehen, dass öffentliche Stellflächen von einer Autovermietung in Beschlag genommen sind.

Pendler ärgert sich

„Jeden Tag benutze ich den Parkplatz Gneisenau in Delitzsch“, berichtet ein Pendler aus Bitterfeld-Wolfen. „Seit Monaten stehen dort sechs Kleintransporter einer Autovermietung und blockieren die Parkplätze“, ärgert er sich. Der Autovermieter nutzt öffentliche Anlagen und braucht keine Immobilie. Tage- und manchmal sogar wochenlang würden die Autos nicht bewegt. Komme es aber zur Vermietung, so würden die Autos dort auf dem Parkplatz nahe des Bahnhofs übergeben.

Das sagt die Stadtverwaltung

Das alles ist erlaubt, zumindest nicht verboten, heißt es auf Anfrage aus der Stadtverwaltung Delitzsch. Das Aufstellen von zugelassenen und betriebsbereiten Kraftfahrzeugen auf der Straße durch eine Kraftfahrzeugvermietungsfirma, um sie an Kunden zur Wiederinbetriebnahme zu vermieten, ist als zulässiges Parken im Sinne der Straßenverkehrsordnung und daher keine straßenrechtlich erlaubnispflichtige Sondernutzung, heißt es in einem älteren Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Somit kann und wird auch die Stadt Delitzsch nicht gegen das für viele Pendler so ärgerliche Vorgehen auf dem Gneisenau-Parkplatz vorgehen.

Von Christine Jacob