Delitzsch. Tragischer Zwischenfall am Donnerstagnachmittag in der Eilenburger Straße in Delitzsch. Vor einem Geschäft stand eine Gruppe feiernder, junger Leute. Ein 35-jähriger nahm dann einen Böller auf, der in seine Richtung geworfen worden war und wollte ihn wieder zurück werfen. Dabei explodierte dieser und verletzte den Mann schwer an der Hand, offenbar wurden ihm dabei auch Finger abgerissen. Er wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Werfer wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

Von lvz