Delitzsch

In den vergangenen Tagen dürften sich einige Kurzzeitparker in Delitzsch über Bußgelder geärgert und gewundert haben, obwohl sie ein Ticket am Automaten gezogen hatten. Doch diese waren leider veraltet. Es ist scheinbar mehrfach zu einem Schabernack an den Automaten gekommen, der anderen teuer zu stehen kam: Jemand drückt die sogenannte Brötchentaste, deren Ticket das kostenfreie Parken für 15 Minuten ermöglicht, zieht das Zettelchen dann aber nicht aus dem Automaten. Der nächste wiederum zieht versehentlich das veraltete Ticket, achtet nicht weiter darauf und legt es hinter die Frontscheibe. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes müssen die abgelaufenen Tickets aber ahnden. Nun sei jeder dazu angehalten, darauf zu achten, dass er auch das Ticket mit der richtigen Uhrzeit aus dem Automaten zieht, appelliert die Stadtverwaltung.

Von Christine Jacob