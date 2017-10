Delitzsch: Brandstiftung am Pointzero-Club in der Schkeuditzer Straße

Delitzsch. Zu einem Dachstuhlbrand wurde die Feuerwehr am Sonntag kurz vor 17 Uhr in die Schkeuditzer Straße von Delitzsch alarmiert. Auf dem ehemaligen Rekobau- und Bauunions-Gelände stieg schwarzer Rauch auf. Die Freiwilligen Feuerwehrleute brachten die Lage schnell unter Kontrolle. Wie sich herausstellte, lag der Brandherd aber nicht im Dachstuhl, sondern an einem unmittelbar am Gebäude abgestellten alten Auto.

Jungs haben gekokelt

Noch vor Ort konnten die Brandstifter ausfindig gemacht werden. Zwei minderjährige Jungen hatten offensichtlich an dem Auto gekokelt und so das Feuer verursacht. Sie gaben alles sofort zu.

Am 1. Oktober 2017 kam es zum Brand auf dem ehemaligen Rekobau-Gelände in der Schkeuditzer Straße von Delitzsch. Die Ursache war Brandstiftung. Zur Bildergalerie

Auf dem Gelände hat der beliebte Club Pointzero seit 14 Jahren seine Heimat. Die Räume des Clubs wurden aufgrund des guten Brandschutzes im Objekt durch das Feuer nicht beschädigt und so musste dort nicht gelöscht, sondern lediglich belüftet werden. Dagegen wurde der Proberaum einer Band in Mitleidenschaft gezogen. Auch der Pkw ist nun natürlich total hinüber. Der Einsatz der Feuerwehr konnte am frühen Abend wieder beendet werden.

Auf dem Gelände soll ein Wohngebiet entstehen. Der Club Pointzero widerspricht sämtlichen Schließungsgerüchten standhaft, auch der 20. Geburtstag soll noch gefeiert werden und schon in wenigen Tagen sind die nächsten Veranstaltungen geplant, so soll am Samstag „Raveclassics Spezial! mit MARK OH“ gefeiert werden.

Die Feuerwehr Delitzsch war bereits am Sonntagmittag im Einsatz. Beim Betanken eines Erdgasmobils war es zum Gasaustritt gekommen.

Von Christine Jacob