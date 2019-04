Delitzsch

Der 70-jährige Fahrer eines weißen Pkw Audi A 3 wollte am Samstag gegen 10 Uhr von der Bundesstraße 184 nach links auf die Dorfstraße in Richtung Brodau abbiegen. Dies übersah der dahinter fahrende Fahrer (61) eines Leichtkraftrades KYMCO und kollidierte mit dem Audi, informierte die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig am Dienstag.

61-Jähriger erleidet schwerste Verletzungen

Das Motorrad stürzte samt Fahrer, wodurch der 61-Jährige schwerste Verletzungen erlitt. Beide, sowohl der 61-Jährige, als auch der 70-Jährige (er wurde leicht verletzt), wurden zur Behandlung in ein Leipziger Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten daraufhin abgeschleppt werden.

Rund 10 000 Euro Sachschaden

Der Sachschaden an Leichtkraftrad und am Audi wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt, informierte die Polizeidirektion Leipzig. Gegen den 61-Jährigen wurde überdies ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.

