DELITZSCH. Sirenen- und Martinshornklang am Mittwochmorgen in Delitzsch. Um 5.35 Uhr gehen die Pieper der Freiwilligen Feuerwehrleute aus der Loberstadt, der Ehrenamtlichen aus Selben/Zschepen und auch der Kameraden aus Eilenburg. Auch die Polizei rückt mit zwei Streifenwagen an. Im Treppenhaus eines Hauses in Delitzsch riecht es stark nach Rauch und ist es arg verqualmt.

Einsatz schnell beendet

Der Verdacht auf einen Wohnungs- beziehungsweise Hausbrand in dem großen Mietobjekt in der Leipziger Straße bestätigt sich zum Glück aber nicht. Nach gründlicher Lageerkundung finden die Kameraden die Ursache vermutlich in einer der Wohnungen. Die Mieter haben sehr wahrscheinlich Essen anbrennen lassen, wollen es allerdings der Feuerwehr gegenüber so nicht einräumen.

Kurz vor sechs kann der Einsatz wieder beendet werden. Für die Eilenburger heißt das Einsatzabbruch auf ihrer Anfahrt. Die Kameraden aus Eilenburg werden deshalb mit ihrer Drehleiter dazu alarmiert, weil die der Delitzscher Feuerwehr aktuell nicht einsatzbereit ist und repariert werden soll.

Von Christine Jacob