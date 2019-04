Delitzsch

Das Sportbad in der Sachsenstraße in Delitzsch nimmt – zumindest auf dem Papier – in den nächsten Monaten weiter Formen an. Ein Planungsbüro aus Bad Urach im Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg hat den Zuschlag für die Objektplanung von Gebäude, Innenräumen und Freianlagen erhalten. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend mehrheitliche entschieden. Stimmenthaltungen kamen von den Freien Wählern, die das Projekt schon lange kritisieren.

Delitzsch soll Bad in Sachsenstraße bekommen

Der Neubau eines Sportbades kann laut Stadtverwaltung bis 2022/23 Wirklichkeit werden und ist zweifellos das größte Bauvorhaben der Stadt seit Langem. Voraussetzung dafür, dass das Bad gebaut wird, ist die Einhaltung eines Kostenrahmens von 16 Millionen Euro, so hatte es der Stadtrat Ende 2018 beschlossen. Die Aufgabe der Kostenschätzung obliegt nun dem Objektplanungsbüro. Dieses muss ein Außenbecken mit 25-Meter-Bahnen, ein ebenfalls im Außenbereich gelegenes Kinderplanschbecken, eine Halle mit Lehrschwimmbecken und einem 25-Meter-Bahnen-Becken planen. Diese Parameter stehen schon seit Herbst 2018 fest und in diesem Rahmen können und müssen sich die Planer bewegen. Sollte es der Kostenrahmen zulassen, ist die Errichtung einer Sauna zu planen. Der Technische Ausschuss des Stadtrates hat das sogenannte Verhandlungsverfahren für die Vergabe dieser Objektplanung mit Kostenschätzung durchgeführt: Vier Interessenten hatten Ende März ihre Projekte vorgestellt. Über die Inhalte der vier Bewerbervorstellungen darf aus Urheberrechtsgründen und wegen der Betriebsgeheimnisse nicht berichtet werden. Das Büro, das nun den Zuschlag erhalten hat, entwickelt und realisiert nach eigenen Angaben unter vielen privaten und öffentlichen Projekten wie zum Beispiel Infrastrukturprojekte zur Wasserversorgung von Städten und Gemeinden auch Frei- und Hallenbäder.

Schäden am Freibad machen Sorgen

So sah es Ende Februar im Delitzscher Freibad aus. An einigen Stellen sind die Fliesen von der Wand gefallen oder beschädigt. Quelle: Christine Jacob

Unterdessen gibt es für die Saison im noch bestehenden Freibad am anderen Ende der Stadt weiter Fragezeichen. Und Sorgen, dass es eines Tages nicht mehr öffnet und das andere Bad noch nicht einmal im Ansatz gebaut ist. Ob die Freibad-Saison gewährleistet sei, wollte Freie Wähler-Chef Uwe Bernhardt daher vom Oberbürgermeister wissen. „Ja, es wird geöffnet“, sagte Manfred Wilde (parteilos). Die Saison soll vom 14. Mai bis 15. September 2019 laufen. Das werde klappen, so Wilde. Was man nicht ausschließen könne, seien Einschränkungen in den Öffnungszeiten. Es gestalte sich schwierig ausreichend Personal zu finden. Damit hatte die Stadt schon in den vergangenen drei Jahren Probleme, weshalb die Öffnungszeiten reduziert werden mussten. So öffnete das Bad zuletzt nur noch Dienstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr statt sieben Tage die Woche. Früher öffnete die Elberitzmühle sonst um 9 Uhr beziehungsweise Dienstag und Donnerstag ab 8 Uhr für das beruhigte Schwimmen. Zudem nehmen nach Aussage der Stadtverwaltung von Jahr zu Jahr die Schäden zu, so mussten und müssen vor der Saison 2019 noch etliche Fliesenreihen und mehr repariert werden. In den vergangenen drei Jahren sind insgesamt 150 000 Euro in die Reparatur der Becken gesteckt worden. Schäden und Reparaturen hatten in den vergangenen Jahren schon zu späteren Saisonstarts zum Beispiel für das Nichtschwimmerbecken geführt.

Stadtrat kompakt Einstimmig ist der Jahresabschluss 2016 der Großen Kreisstadt Delitzsch beschlossen worden. Es geht um eine Bilanzsumme in Höhe von 237 557 640,50 Euro. Abgesetzt wurde der Tagesordnungspunkt zur überplanmäßigen Auszahlung zur Sanierung der Alten Dorfstraße in Spröda. Bereits im Technischen Ausschuss am Dienstag hatten die Freien Wähler juristische Bedenken angemeldet, weil andere Ortschaftsräte nicht gehört worden waren, obwohl deren Projekte damit ins Hintertreffen geraten wären. Neu vergeben wurden Dienstleistungskonzessionen zur Kita- und Schulverpflegung ab 1. August 2019. Zudem tritt ab 1. Juni eine Neufassung der Richtlinie für die Kindertagespflege in Kraft. Darin geht es um Fragen wie die, welche Qualifikation das Personal nachweisen muss sowie um Paragrafen diverser Gesetze. Geändert wurde die Sportstättenkonzeption der Stadt Delitzsch. Hintergrund ist dabei unter anderem, dass darin Pläne wie der Neubau einer Sporthalle an der Artur-Becker-Oberschule oder der Plan des neuen Sportbades in der Sachsenstraße berücksichtigt werden sollten. Die Stadt Delitzsch tritt vom Kaufvertrag über Uferrandflächen am Werbeliner See zurück, da die Vorhaben der Stadt wegen Naturschutz nicht realisierbar sind.

