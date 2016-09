DELITZSCH. Sirenen schrillten am Sonntagabend um 18.30 Uhr in Delitzsch und den Ortsteilen Selben und Zschepen. Weil in der Südstraße Rauch aus einem Fenster drang, wurde ein Wohnungsbrand vermutet. Die Kameraden der Feuerwehr Delitzsch und der Ortswehr Selben/Zschepen, der Rettungsdienst und Polizei waren schnell vor Ort. Der Verdacht auf einen Wohnungsbrand bestätigte sich nicht. Jemand hatte den Topf zu lange auf dem Herd gelassen. Die Feuerwehrleute konnten den Einsatz schnell wieder beenden.

Am Sonntag lag schon ein langes und nicht einsatzfreies Wochenende hinter den Kameraden. Unter Federführung der Delitzscher Feuerwehr fand in der Unteroffizierschule des Heeres und in der Brandversuchsanstalt MFPA sowie dem Schullandheim Reibitz ein Ausbildungswochenende satt, bei dem Kameraden verschiedener Wehren trainierten. Unterbrochen wurde dies am Samstagnachmittag durch einen Einsatz auf der A 14. Dort brannte ein Pkw nach einem Unfall komplett aus.

Zu einem Waldbrand in Entstehung wurden Feuerwehrleute aus Löbnitz, Reibitz und Delitzsch bereits am Freitagabend alarmiert. Gegen 20.40 Uhr war zwischen Reibitz und Löbnitz Feuerschein aufgefallen. Es handelte sich um einen sogenannten Entstehungsbrand, am Waldesrand waren bereits ein paar Quadratmeter betroffen. Die weitere Ausbreitung konnte verhindert werden. In diesem Fall ist Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

Von Christine Jacob