Delitzsch

Was gefällt den Einwohnern des Delitzscher Ostens an ihrem Stadtteil? Das Elternpaar mit Kinderwagen, aus dem der junge Nachwuchs lugt, fasst es schnell zusammen: „Hier hat man alles auf der Hand. Kita, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Innenstadt – alles ist nicht weit und zu Fuß zu erreichen. Auch der Bahnhof mit der S-Bahn“, so das Paar. „Das ist wichtig. Wir pendeln zur Arbeit nach Leipzig.“ Sie sind glücklich mit ihrem Altbau, in dem drei Parten wohnen. „Die Altneubauten hier haben auch einen guten Ruf, aber so ist es familiärer“, stellen sie fest. Schon vor fünf Jahren sind sie mit ihren heute 14- und 18-jährigen Kindern ins Viertel gezogen. Einzig der Verkehr auf der Beerendorfer Straße stört. „Hier wird oft viel zu schnell gefahren und nie geblitzt.“

Schöne Lage

Johanna Berndt, die gerade mit Hund spazieren geht, sieht es ähnlich: „Gute Wohngegend. Schöne Lage.“ Was fehlt? „Wir haben hier keinen richtigen Treffpunkt, ein Café. Dafür muss man schon in die Innenstadt“, stellt die 66-Jährige fest.

Aufbruch vorm Abbruch. Anstelle der ehemaligen Teppich-Eck-Halle ist ein neues Gebäude mit Wohnungen, Arztpraxen und Café geplant. Quelle: Heike Liesaus

Allerdings soll sich in dieser Sache etwas ändern. Einige Meter weiter soll das ehemalige Teppich-Eck abgerissen werden. Ein Mehrgeschosser mit Wohnungen, Arztpraxen und Café sind geplant. Der Abriss ist fürs Frühjahr angekündigt. Bereits etwas im Gange ist gegenüber im einstigen Edeka-Markt. Mauerteile für Schaufenster werden herausgebrochen. Auftraggeber ist ein Sanitätshaus. Am Netto-Markt ein Stück weiter vorn wird ebenfalls erweitert: „Demnächst noch größer und moderner“, erklärt ein Plakat.

Stadtumbau-Gebiet

Und die Stadt hat das Areal rund um die Artur-Becker-Schule und den Friedhof als Stadtumbau-Gebiet ausgewiesen. Denn während die Grundschule saniert ist, stehen Oberschule und Turnhalle in grauer 70er-Jahre-Plattenbauoptik da. Der Friedhof, der gleichzeitig Grünfläche ist, soll demnächst neue Wege bekommen. Es wird ebenfalls an einen Bürgertreffpunkt gedacht, der allen Altersgruppen zur Verfügung steht. Zukunftsmusik. Rockig laut klingt es zur gegenwärtigen Nachmittagsstunde aus dem Schülercafé der Becker-Schule. Hier ist Barbara Doktor die gute Seele und packt gerade zusammen. Seit dem Morgen hat sie den Anlaufpunkt betreut. Das macht sie jeden Tag ehrenamtlich, „weil ich einfach nicht anders kann“, so die 55-Jährige.

Altlasten ehemaliger Industriestandorte

Die Entwicklung des Friedhofs als Grünanlage wird beim Stadtumbau in den Focus genommen. Quelle: Heike Liesaus

Ein Senior beseitigt an der Beerendorfer Straße indessen gerade unerwünscht sprießendes Grün am Zaunfundament seines Vorgartens. „Man muss sich schon selbst kümmern“, kommentiert er mit Blick auf die kleinen Grünflächen am Fußweg. „Die Stadt hat ja keine Zeit, mäht nur zwei Mal im Jahr.“ Es nutze ja alles nichts mehr, er ist 78, aber er sieht sein Umfeld eher kritisch: Gegenüber steht das ehemalige Autohaus verlassen. „Ist das schön?“, fragt er. Aber vielleicht ein Freiraum für interessante Ansiedlungen? „Na, da müssten erst einmal die Tanks der Tankstelle, die mal da stand, aus der Erde“, stellt er fest. Und auf der anderen Seite seines Grundstücks wird ein Industriegebäude als Mülllager benutzt. Das Gelände rund um ehemalige Reinigungen und Färbereien sei zudem von Chemikalien belastet. Eine Sanierung auf einem Teilgebiet läuft zwar, „aber Brunnenwasser dürfen wir hier nicht zum Gießen verwenden“.

Von Heike Liesaus