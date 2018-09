Delitzsch

Einen Verkehrsunfall gab es am Dienstagabend an der Kreuzung von Leipziger Straße und Raiffeisenstraße in Delitzsch. Zwei Autos, ein Ford Mondeo und ein Mustang, waren gegen 21 Uhr miteinander kollidiert. Beide Fahrzeuge sollen aus Richtung Leipzig gekommen sein. Den genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei.

Die Laube stürzte über dem Auto zusammen Quelle: Feuerwehr Delitzsch

Der Ford Mondeo kam nach dem Aufprall weiter von der Straße ab, fuhr in die angrenzende Gartenanlage und dort in eine Laube. Das kleine Häuschen kam in der Folge zum Einsturz. Der Fahrer wurde durch den Unfall verletzt. Die genaue Höhe des Sachschadens ist zur Stunde nicht bekannt.

Von Christine Jacob