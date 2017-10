Delitzsch-Rackwitzer Zweckverband investiert 2018 erneut 2,1 Millionen Euro in sein Netz

Der Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung will im kommenden Jahr 2,1 Millionen Euro investieren. Das ist leicht mehr als in der mittelfristigen Planung bis 2020 vorgesehen. Schwerpunkt ist der Bau eines weiteren Stückes der neuen Rohwasserleitung zwischen dem Wasserwerk in Delitzsch und der Brunnenanlage in Spröda.