Die Stadt Delitzsch reagiert nun mit einem neuen Projekt auf die Sorge von Feuerwehr und anderen Rettern gerade in der Delitzscher Altstadt. In Straßen wie der Mauergasse oder auch der Ritterstraße wird es für Löschfahrzeuge und andere Lkw immer wieder zu eng, wenn sie sich an den dort mehr schlecht als recht abgestellten Pkw vorbeischieben müssen. Im Ernstfall kann das wertvolle Sekunden und gar Minuten kosten, wie ein LVZ-Video dokumentiert.

Klare Regeln

Dabei gehen die Gerichte von der definierten Restdurchfahrtsbreite von 3,05 Meter für eine Straße aus. Gerade in der Altstadt, wo eben ohnehin an vielen Stellen Parkplatznot herrscht, kann diese Restbreite durch ungeschicktes Parken schnell unterschritten sein. Nun sollen Flyer erstellt werden, die bei Falschparkern unter die Windschutzscheibe geklemmt werden und die nochmals an diese Mindestdurchfahrtsbreite erinnern. Aktuell wird am Entwurf des Info-Blättchens gearbeitet, das demnächst in den Druck geht.

Fernsehteam dreht in Delitzsch

Nach dem jüngsten LVZ-Bericht ist nun auch das Fernsehen auf das Problem aufmerksam geworden und dreht mit der Feuerwehr Delitzsch an neuralgischen Punkten zu diesem Thema der zu eng zugeparkten Straßen. Dabei sind nicht nur die Altstadtstraßen ein Problem für die Feuerwehr, auch im Delitzscher Osten – zum Beispiel in der F.-C.-Weiskopf-Straße – wird es oft zu eng für die Löschfahrzeuge, sodass Einsatzkräfte teils absteigen und Autospiegel umklappen müssen, um den Maschinisten dann durch die engen Straßen zu dirigieren.

