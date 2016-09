Delitzsch. Es geht um die Zukunft von Delitzsch. „Bitte schauen Sie 15 Jahre voraus“, bat kürzlich Oliver Genzel. Der städtische Amtsleiter, zuständig für Schulen, Kultur und Soziales, hatte kürzlich zu einem Fachdialog Leitbild 2030 ins Bürgerhaus eingeladen. Die Resonanz war beachtlich, die Gesprächskultur offen, tolerant und ergebnisorientiert, die Resultate allerdings noch nicht auf den Punkt gebracht.

Viele interessante Ansätze

Die Ansätze zeigten jedoch, dass die Teilnehmer nicht unvorbereitet in die Debatte gingen. Kulturorte müssten mehr zu Lernorten werden, Kultur- und Freizeitangebote sollten auch an Bildungsangeboten gekoppelt sein. Im Bereich der Schulen sei Delitzsch bereits gut aufgestellt, dennoch wünschten sich Schulleiter und Lehrer mehr finanzielle Unabhängigkeit und mehr Eigenverantwortung. Auch bei der Innenausstattung der Schulen gebe es Nachholbedarf, insbesondere im IT-Bereich. Angesichts steigender Schülerzahlen solle in Delitzsch über einen Schulkomplex-Neubau mit dem Konzept einer Gesamtschulen nachgedacht werden. Aus der Sportler-Runde regte Christian Hornig an, einen Vereinsstammtisch wieder aufleben zu lassen. Eine Kooperation zwischen den Vereinen findet kaum statt. Die Zusammenarbeit der Vereine mit Schulen und Kindertagesstätten gehöre zudem auf ein höheres Niveau gehoben. Gina-Maria Ehrlich, Leiterin der Kita Sonnenland, schätzte ein, dass für die Familien und deren Kinder sich viel Positives getan habe. Allerdings seien die Gespräche in der Runde von der Schließung der Kita Regenbogen und diversen Gegenaktionen geprägt gewesen.

Idee: Gebetsraum für Moslems

Aus Sicht von Matthias Mittmann, Schalom Begegnungszentrum, müsse 2030 die Stadtkultur von Toleranz und Offenheit geprägt sein. „Vielleicht gibt es dann auch einen Gebetsraum für Moslems.“ Beteiligungsformen für Kinder und Jugendliche, also Möglichkeiten der Mitbestimmung, seien weiter auszuloten.

Diskussion weiterführen

Für Amtsleiter Genzel waren all das vor allem Anregungen dafür, wohin die Entwicklung der Stadt und seiner Bürger gehen soll. „Die Diskussion kann tatsächlich erst am Anfang sein“, bemerkte dazu Marika Schinkel-Kleinke. Aus ihrer Sicht habe die Runde lediglich Ideen sammeln können, die jetzt konkretisiert werden müssten. Ein abschließender Workshop könnte dazu beitragen. Erst danach dürften die Formulierungen im Leitbild-Entwurf verankert und den Stadträten vorgelegt werden. Ende September, Anfang Oktober soll ein entsprechendes Dokument erarbeitet sein. Genzel nahm die Idee gern auf, wollte auch auf der Homepage der Stadt über den Zwischenstand der Zukunftsdiskussion regelmäßig berichten. Allerdings war er dennoch der Meinung, dass in den Gesprächsgruppen, die er nach einer kurzen Einführung in die Thematik bildete, schon sehr intensiv gesprochen worden sei. Fast eine Stunde Zeit hatte er beispielsweise den „Schulmenschen“, den „Kindergarten-Leuten“, auch den Sportlern und Lehrern gegeben, um aus ihrer Sicht einen Wunschzettel „So stelle ich mir Delitzsch 2030 vor“ zu entwerfen. Auch sollten sie Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken benennen, die für die Bereiche Bildung, Sport und Soziales sowie Kultur, Freizeit und Tourismus zutreffen. Auf vorbereiteten Formularen wurden sie dann notiert, im Amt später ausgewertet.

Leitbild 2015 teils umgesetzt

Zuvor hatte Oliver Genzel in einem kurzen Monolog aus dem Leitbild 2015 zitiert, einige Schwerpunkte benannt, auch über manches Ergebnis berichten können. „Delitzsch hat wieder ein Kino, auch die Schullandschaft ist attraktiver geworden“, sagte er. Das Stichwort Seenlandschaft sei allerdings ein „schwieriges Thema“.

Von Ditmar Wohlgemuth