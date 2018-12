Delitzsch

Die Stadt Delitzsch arbeitet weiterhin an barrierefreien Bushaltestellen. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren bereits mehr als 20 der insgesamt über 100 Bushaltestellen umgestaltet worden sind, sollen nun sechs weitere Haltestellen barrierefrei umgerüstet werden. Die Arbeiten erfolgen nach einer Prioritätenliste, so wurden in der Vergangenheit zum Beispiel erst einmal die Stationen in der Nähe von Altenheimen modernisiert. Die Vergabe dazu soll am 18. Dezember im Technischen Ausschuss erfolgen. Dieser tagt um 17 Uhr im Rathaus.

ÖPNV soll barrierefrei werden

Hintergrund ist, dass bis zum Jahr 2022 der ÖPNV in Deutschland barrierefrei sein soll. In Delitzsch und den Ortsteilen werden schubweise die Bushaltestellen barrierefrei aus- beziehungsweise umgebaut. Sie erhalten Hochborde für den leichteren Einstieg, Witterungsschutz und Tasthilfen für Menschen mit Sehbehinderung.

Vandalismus bleibt Thema

Bei den Haltestellen mache allerdings momentan vor allem der Vandalismus Sorgen, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Zerkratzen und Zerschlagen der Scheiben, mutwillig umhergeschmissene Glasscherben und auch Müll sind immer wieder Ärgernis an den Haltestellen. Mit einem Pilotprojekt im Ortsteil Döbernitz, wo eine neue Haltestelle errichtet wird, will die Stadt neue Wege kontra Vandalismus gehen. Dort wird ein Fahrgastunterstand vom Typ Kutari errichtet. Die Wände sind aus Lochblech und sollen damit weniger bis gar nicht mehr anfällig für solche Zerstörungen sein.

Von cj