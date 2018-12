Delitzsch

Die Stadt Delitzsch arbeitet weiter an der Belebung des Marktplatzes. Neue Veranstaltungen sollen den Platz vor dem Rathaus wieder zu einem Mittelpunkt und einem Besuchermagneten machen. Im Jahr 2019 wird die Stadt daher fünf genussvolle Abendmärkte organisieren.

Fünf Termine stehen fest

Von Mai bis September präsentieren regionale Händler und Direktvermarkter einmal monatlich an einem Donnerstag von 16 bis 21 Uhr ihre Produkte, Köstlichkeiten und Angebote. Dieser abendliche Bauernmarkt soll gerade auch Pendlern und Berufstätigen, die den regulären Wochenmarkt nicht besuchen können, die Chance geben, frische Waren in ihrer Heimatstadt einzukaufen. Der reguläre Delitzscher Wochenmarkt findet sonst dienstags und donnerstags vormittags bis in den frühen Nachmittag statt, für Berufstätige mit Job außerhalb der Stadt ist er kaum zu besuchen.

Händler gesucht

Die Termine für Abendmärkte unter dem Motto „delitziös“ stehen bereits fest: Die Märkte finden am 23. Mai, 20. Juni, 18. Juli, 22. August und 19. September jeweils von 16 bis 21 Uhr statt. Händler, die an einem oder mehreren Abendmärkten teilnehmen wollen, melden sich unter 034202 67108 oder per E-Mail an christian.maurer@delitzsch.de bei der Stadtverwaltung.

Von cj