Delitzsch

76 Selbsthilfegruppen gibt es im gesamten Landkreis, der größte Teil von ihnen beschäftigt sich mit Krankheiten. Nun könnte eine 77. Selbsthilfegruppe dazu kommen. Zwar geht es mit dem Thema Krebs natürlich um eine schwerwiegende Krankheit, doch sie allein soll nicht bestimmend sein.

Spaß am Leben vermitteln

„Spaß am Leben“ soll die neue Selbsthilfegruppe heißen. Zu einem ersten Kennenlern-Treffen haben sich kürzlich rund 30 Interessierte versammelt, etliche wollen die Gründung der Selbsthilfegruppe auf den Weg bringen. „Ich bin überwältigt von der Resonanz“, so die Initiatorin Rita Missale. Die 58-Jährige ist selbst Patientin und hat seit fünf Jahren Krebs, befindet sich weiter in Behandlung. Die neue Selbsthilfegruppe ist für Krebspatienten wie sie, für Ex-Patienten, für Angehörige und beide Geschlechter gleichermaßen gedacht, die Gruppe soll und will mit ihren Themen auch all jene ansprechen, die sich allgemein für das Thema und natürlich die Vorsorge interessieren. So soll es Vorträge von Ärzten, Behörden und Kassen geben, sind aber auch Ausflüge und andere gemeinsame Aktivitäten in Planung. Der Titel „Spaß am Leben“ soll tatsächlich erfüllt werden und die Krankheit nichts stets und ständig im Vordergrund stehen.

Nächster Termin: 7. Februar

Geplant sind nun Treffen jeweils am ersten Donnerstag im Monat um 16 Uhr in den DRK-Schulungsräumen in der Eilenburger Straße. Der nächste Termin ist der 7. Februar. Kontakt gibt es auch über die Selbsthilfe-Koordinatorin des Landratsamtes Konstanze Nebel: konstanze.nebel@lra-nordsachsen.de oder 03421 7586321.

Von cj