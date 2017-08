Delitzsch bietet in acht Einrichtungen 702 Hortplätze

Die Stadt Delitzsch verfügt aktuell über 702 Hortplätze in insgesamt acht Einrichtungen, wovon zwei in kommunaler Trägerschaft sind. In diesem Jahr gab es 227 Schulanfänger und damit deutlich mehr als im Durchschnitt der vergangenen Jahr. Zusätzliche Plätze wurden geschaffen, fast 100 entstanden neu.