Delitzsch

Von weither schwebte diese Engelschar ein, die derzeit den Eiscafé-Gästen am Delitzscher Markt beim kulinarischen Genuss zuschaut – die vier in Pastellkreide gemalten Erzengel Michael, Gabriel, Rafael und Uriel, auch Cherubim, im alten Testament Wächter des Paradieses, dazu ein „Stürzender Engel“ in Öl auf Leinwand gemalt ... Und andere Sujets von Himmelsboten präsentieren sich auf den Eiscaféhaus-Wänden.

Freischaffende Künstlerin stellt aus

Aus Bad Hersfeld stammen sie, einer Kreisstadt im Hessischen, aus dem Atelier von Renate Wandel, freischaffende Künstlerin, die sich an der Hochschule für Bildende Künste Berlin-Charlottenburg das Rüstzeug holte, um ihre Passion ausleben zu können. Die Kollektion „Im Lichterglanz der Engel“ in der Galerie „Kunst im kleinen Rahmen“ an der Marktecke der Loberstadt ist Teil der künstlerischen Ernte eines Aufenthaltes der Malerin und Grafikerin im Kloster Cornberg. Sie war Stipendiatin dort 2001/2002, galt als Klostermalerin.

Seit über 30 Jahren Kultur verschrieben

Einer Zeitungnotiz im Sommer verdanken die Delitzscher diese Engelschau hier vor Ort. Damals war sie in der Markkleeberger Martin-Luther-Kirche zu sehen. Auf diese Spur gekommen, erweiterte díe Delitzscher Eiscafé-Fee Louise Glowka den Aktionsradius des kleinen Delitzscher kulturellen Kleinods. Seit über 30 Jahren der Kunst im kleinen Rahmen verschrieben, und immer auf der Suche nach „etwas Anderem“, sprang sie auf diese Fährte. Und Renate Wandel sagte: „Ja!“

Eiscafé fördert Kunst

Zusätzliche Überraschung: Dieser „Lichterglanz der Engel“-Reigen gab dem sonst üblichen Publikumstreff zu den Galerie-Schauen ein besonderes Flair: Ein Adventkalendertürchen öffneten die Glowkas, gewidmet dem 200. Geburtstag des allbekannten Weihnachtsliedes „Stille Nacht ...“. Advent und Weihnacht, „das ist nicht nur Glühwein trinken und Schlemmen“, sagt Louise Glowka. Und sie erzählte: Um die Weihnachtszeit 1818 – so die Legende – war „die Orgel der kleinen Olberndorfer Kapelle bei Salzburg nicht spielbar“. Bereits zwei Jahre vorher hatte der kleine Hilfspfarrer Joseph Mohr jenen Text „Stille Nacht“ geschrieben. Sein Freund, der Komponist Xaver Gruber, arrangierte das Lied „geschwind für zwei Singstimmen und Gitarrenbegleitung“. Am 24. Dezember 1818 erklang es zum ersten Mal und verbreitete sich schnell. Heute werde es in über 300 Sprachen und Dialekten gesungen. In Leipzig sei es 1829/30 erstmals zur Wintermesse gesungen worden.

„Im Lichterglanz der Engel“ in der Galerie „Kunst im kleinen Rahmen“, Eiscafé Glowka, Delitzsch, Markt 14, läuft noch bis 6. Januar 2019.

Von Edith Dorothea Klisa