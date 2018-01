Delitzsch bleibt auf der Sonnenseite Sachsens

Delitzsch. Hier im Schatten des Delitzscher Barockschlosses ist die Sonnenseite – zumindest eine im Freistaat. Die Stadt Delitzsch hat es wieder unter die Top 5 der sächsischen Kommunen mit den meisten Sonnenstunden geschafft. Mit 1945 Sonnenstunden im Jahre 2017 landet die Loberstadt auf dem vierten Rang hinter den Städten Riesa, Bad Lausick und Hartha, welche jeweils ein paar mehr Stunden auffahren und verbuchen konnten.

Etwas weniger Sonne

Wer lebt nicht gern auf der Sonnenseite? Allerdings war Klärchen mit den knapp 2000 Stunden im vergangenen Jahr nicht ganz so fleißig wie in den Vorjahren. Mit 2127 Sonnenstunden 2016 hatte es Delitzsch im Ranking der Wetterdienstler der Meteogroup noch auf die Spitzenposition im Freistaat geschafft. Ein bisschen eingebüßt hatte Delitzsch da schon dennoch bei Klärchen, 2015 waren es noch 2281 Sonnenstunden und damit den zweiten Platz in der Sachsenwertung.

Gute Lage

Die hohe Zahl an Sonnenstunden resultiert in Delitzsch sehr wahrscheinlich aus der Lage der Stadt im Regenschatten des Brockens und der Tatsache, dass sich die Wolken in der Regel in der Leipziger Tieflandsbucht abregnen. Für die Energieeffizienzstadt ist jede Sonnenstunde erstmal ein Gewinn, immerhin wird auf Photovoltaikanlagen gesetzt, die das Beste aus den Sonnenstunden rausholen. Gemessen wird die Arbeit der lieben Sonne in Delitzsch an der Wetterstation nahe des Tiergartens.

Von Christine Jacob