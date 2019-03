Delitzsch

Dieses Jahr wird zur Versteigerung von Fundsachen in Delitzsch sogar ein Feuerwehrauto unter den Hammer kommen. Allerdings ein ganz kleines, ein Kinderspielzeug. Ohnehin sind in diesem Jahr einige Kindersachen von der kleinen Jacke über Kindersonnenbrillen bis zur Barbie und einem Kuscheltier dabei, wenn am 17. April auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr im Schäfergraben versteigert wird, was sich so über das Jahr im Fundbüro ansammelt.

Fundsachenliste online

Auf der städtischen Homepage www.delitzsch.de sowie im Technischen Rathaus und dem Schaukasten an der Feuerwache ist die vorläufige Versteigerungsliste veröffentlicht. Anspruchsberechtigte, also Verlierer oder Finder, könnten sich noch bis 11. April 2019 im Fundbüro der Stadtverwaltung melden. Ein entsprechender Nachweis wie die Fund- beziehungsweise Verlustanzeige, Anzeige bei der Polizei, Fahrradpass, Kaufbeleg oder ähnliches sollte man mitbringen. Nur: Solche Rückmeldungen zur Versteigerungsliste gibt es laut Stadtverwaltung so gut wie nie. Die Sachen landen also meistens wirklich unter dem Hammer.

Keine Gewähr

Am 17. April werden sie dann zwischen 17 bis zirka 18.30 Uhr versteigert. Die Versteigerungsgegenstände können an dem Tag ab 16 Uhr besichtigt werden. Wer dort „einkauft“, muss sich im Klaren sein, dass alle Versteigerungsgegenstände gebraucht sind. „Ein Funktionstest wurde vor der Versteigerung nicht durchgeführt. Sie werden in dem Zustand versteigert, in dem sie sich am Tag der Versteigerung befinden“, so die Stadtverwaltung. Für ersteigerte Gegenstände übernimmt die Stadt keine Haftung und Gewähr für versteckte Mängel. Ersteigerte Gegenstände werden nur gegen sofortige Barzahlung und Vorzeigen des Bundespersonalausweises beziehungsweise Reisepasses ausgehändigt. Es werden nur Euro als Zahlungsmittel akzeptiert.

Von Christine Jacob