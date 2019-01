Der bisher graue Winter hat sich am Mittwochmorgen zur fast perfekten Winteridylle gewandelt. Überall in der Stadt Delitzsch und in den Parkanlagen freuten sich die Menschen über eine erste dünne Schneedecke. Auch wenn es nur für sehr kleine Schneemänner reichte, die Radfahrer auch ohne Winterreifen weiter in die Pedale traten, und der Autor dieser Galerie höchstselbst ein Smiley in die Schneehaut des Barockgartens ritzte, war es ein schöner Start in die Wintersaison 2019.