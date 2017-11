Delitzsch erlebt ersten Literaturtag

Delitzsch. Neues in der Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) gab es am Freitagabend. Der „Delitzscher Literaturtag“, wenn er auch erst 18 Uhr begann, feierte Premiere. Dabei wurde dem Muster vieler Lesebühnen gefolgt: jeweils zehn Minuten Zeit für die Autoren. „Wir sind positiv überrascht von der großen Resonanz“, sagte BAL-Chefin Anett Hacker angesichts der rund 40 Gäste. Die bekamen die Werke von acht Delitzscher Autoren auf die Ohren, die unterschiedlicher kaum sein konnten.

Die ersten Teilnehmer versprachen damit schon mal viel für diese neue lose Reihe. Mit Bestseller-Autorin Cathrin Moeller war ein Profi dabei. Aktuell tourt die Schriftstellerin mit ihrem dritten Werk „Mordsacker“. Ehrensache, da auch in der Heimat zu lesen. Ihr folgten dann unter anderem die Frauen der Delitzscher Schreibwerkstatt. Und neben in Delitzsch nicht mehr unbekannten Schreibern wie Manfred Sacher mit Geschichten war am Freitag mit Rudolf Heß ein talentierter Lyriker über 60 dabei und bewies mit kurzweiligen Stücken, dass es falsch ist, dass Gedichte auf dem Buchmarkt derzeit kaum Resonanz finden. Heß selbst hatte der BAL den Anstoß zur Lesung gegeben.

Von der modernen Lyrik – dem Poetry Slam – ein Stück weg entwickelt hat sich Karl-Georg Gräfe, dem man bei anderen Veranstaltungen für Werke wie „ Kaffeekränzchen“ über eine Männerfreundschaft schon leichte Züge eines Clemens Meyer attestierte. Der gelernte Bürokaufmann schreibt inzwischen vermehrt Kurzgeschichten, veröffentlicht diese im Internet auf einem eigenen Blog. Der 27-Jährige wuchs in Delitzsch auf, lebt seit fast drei Jahren in Leipzig und hält der literarischen Loberstadt, die Landbibliotheken genauso auffährt wie Lesebühnen, doch die Treue. Er war regelmäßiger Teilnehmer der Delitzscher Vorlesungen, die am 26. November um 17 Uhr eigentlich letztmalig stattfinden sollten. Mit dem jungen Ex-Delitzscher kommt es nun anders. In Zusammenarbeit mit anderen dichtet er um, was Organisator Thilo Fuchs im Januar 2014 erst als Kapitel aufgeschlagen hatte. Die Delitzscher Vorlesungen sollen ab Januar weiter jeden vierten Sonntag um 17 Uhr in der No.2 stattfinden und werden zu „Offene Lesebühne Delitzsch“. Der „Delitzscher Literaturtag“ in der BAL soll 2018 wieder stattfinden. Dann wird voraussichtlich 20 Minuten Zeit pro Leser eingeräumt.

Von Christine Jacob