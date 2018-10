Delitzsch

Die Stadt Delitzsch tüftelt am Etat für die nächsten zwei Jahre. Ende Oktober soll darüber im Stadtrat debattiert werden, ab Montag können Einwohner Einblick nehmen.

Große Projekte schon definiert

Die größten Projekte stehen indes: „Kitas bleiben ein Schwerpunkt“, so Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). Neben dem Hort „Loberaue“, der bis Sommer 2019 fertiggestellt werden soll, sind in den nächsten zwei Jahren vor allem die Dachsanierung in der Kita „Landmäuse“, die Sanierung des Friedhofsgebäudes und der Außenanlagen und die Unterhaltungsmaßnahmen in der Kita „Sonnenschein“ Thema. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden die Artur-Becker-Oberschule und das eventuell entstehende Schwimmbad berücksichtigt. Zudem steht der lang ersehnte Bau des Kreisverkehrs Dübener Straße/Umgehungsstraße, die Sanierung des Kosebruchwegs und die Sanierung der Alten Dorfstraße in Spröda schon mal im Plan.

