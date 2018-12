Delitzsch

Es wird eng und enger. Ab dem Frühjahr 2019 spätestens entsteht in der Karlstraße ein neuer Wohnkomplex der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD). Wenige Meter weiter an der Ecke zur Bitterfelder Straße investiert zudem ein privater Bauherr, soll ebenfalls ein neuer Wohnkomplex entstehen. Insgesamt fallen um die 50 Parkplätze auf dem Schotterplatz in der Karlstraße für die Bebauung weg.

Kein „Freikaufen“ mehr

Wie das Ganze ersetzt werden soll, hat die Stadtverwaltung durchaus im Blick. Immer wieder wird über die Loberstadt geklagt, dass die Parkplätze zu knapp seien. So will die Stadt bei neuen Bauprojekten nun darauf achten, dass entsprechend auch die nötigen Parkplätze geschaffen werden. Die Stadt will Stellplatzablöse künftig nicht mehr gestatten. Bauherren müssen dann eine bestimmte Anzahl von Stellplätzen nachweisen und können sich nicht mehr gegen Bezahlung einer Ablösesumme von dieser Pflicht freikaufen. Die Kommunen, die dieses Geld einstreichen, müssen es normalerweise für den Bau von Stellplätzen an anderer Stelle verwenden. Das geht dann nicht mehr. Wer in Delitzsch baut, wird an Ort und Stelle Parkflächen schaffen müssen.

Kein offizieller Parkplatz

So ist es seit jeher beim Bau der WGD vorgesehen, die Parkplätze werden auch zur Vermietung angeboten. Dennoch: Der „Parkplatz“ auf dem Schotterplatz sei gar kein offizieller, erinnert Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). In der Loberstraße/Ecke Friedrich-Naumann-Straße soll ein neuer Park&Ride-Platz entstehen. Man hoffe, dass der Antrag positives Gehör im zuständigen Landratsamt findet.

Von Christine Jacob