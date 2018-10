Delitzsch

Über 16 000 Bäume in ganz Delitzsch. Das ist eine Menge Holz, das eine Menge Holz kostet: Allein im vergangenen Jahr hat die Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch 265 000 Euro an Personal- und Sachkosten eingesetzt. Dazu hat die Stadtverwaltung noch einmal 50 000 Euro Sachkosten für diese Art Grün aufwenden müssen. In diesem Jahr beläuft sich dieser Betrag laut Verwaltung bereits auf 91 000 Euro, dabei sind die Sicherungsmaßnahmen nach Sturmereignissen inbegriffen – vor allem der Sturm Friederike im Januar hatte in ganz Nordsachsen massive Schäden angerichtet, Delitzsch kam noch recht glimpflich davon.

Ersatzpflanzungen haben Mindestbudget

Zudem sind in den vergangenen Monaten immer wieder Ersatzpflanzungen vorgenommen worden, im Zusammenhang mit Bauprojekten und Ausgleichsmaßnahmen sowie als Ersatz für Bäume. In Zukunft sollen jährlich weiterhin mindestens 10 000 Euro für Ersatzpflanzungen eingesetzt werden.

Von cj