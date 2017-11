Delitzsch hat genug Gastronomie – über Geschmack lässt sich streiten

Delitzsch. Das dürfte den Delitzscher Wirten nicht geschmeckt haben: Sogar Hoteliers bezeichnen die Gastronomie in der Loberstadt als bescheiden und immer wieder wird in sozialen Netzwerken wie Facebook Mangel an Angeboten kritisiert. Doch ist das alles berechtigt?

Zahl in Delitzsch okay

„Die kontinuierliche Befriedigung von Wünschen ist schwierig“, sagt Holm Retsch, Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga in Leipzig. Er kennt das Delitzscher Pflaster gut. Und er betont, dass die Loberstadt mit ihren rund 25 000 Einwohnern eine verhältnismäßig gute Zahl an gastronomischen Angeboten auffährt. „Andere Städte haben viel weniger Gastronomie“, so der Experte. 21 gastronomische Angebote zählt allein die Delitzscher Kernstadt, rechnet man auch Kneipen mit umfangreicherer Karte an Speiseangeboten und jene Hotels dazu, die ein vollwertiges Restaurant betreiben und nicht nur Gäste verköstigen. Natürlich nicht in dieser Zählung sind Imbisse, die allerdings mit ihren festen Bauten und immer gehobenerer Ausstattung in Delitzsch auch zusehends an Niveau gewinnen. Nimmt man in Delitzsch auch die direkt angrenzenden Ortsteile wie Döbernitz und Schenkenberg dazu, ergeben sich 23 gastronomische Angebote, bei denen der Kunde Essen und Trinken gut miteinander verbinden kann. Werden auch die teilweise sehr niveauvollen Gartenklausen in Delitzsch und den Ortsteilen einkalkuliert, ergeben sich je nach Saison sogar knapp 30 Gaststätten.

Gastronomie in Delitzsch Was fehlt der Gastronomie in Delitzsch? Es braucht mehr Qualität. Es sind zu wenig Angebote vorhanden. Es fehlt an kulinarischer Vielfalt, alles ist Einheitsbrei. Die Öffnungszeiten sind schlecht. Ich finde das Angebot in Ordnung. Mir egal. Ich gehe lieber in anderen Städten essen.

Dass allerdings nicht jeder immer zufrieden ist mit dem Angebot, liegt in der Natur der Sache. Über Geschmack lässt sich eben doch streiten und nicht jedem schmeckt, dass es drei Griechen und nur ein italienisches Restaurant gibt, der nächste findet das eine Lokal zu teuer und der nächste meint, dass eine Wartezeit von 30 Minuten aufs Hauptgericht zu lang ist. In der Gastronomie ist es wie im Leben und es allen recht zu machen ein Unding.

Eingeschränkte Öffnungszeiten

Vor allem aber, so Holm Retsch, herrscht auch in Delitzsch neben gastronomie-unfreundlichen Arbeitszeitgesetzen und Nachwuchs- und Personalmangel ein Problem, dass in der gesamten Region zur Unzufriedenheit der Kunden führt: die Öffnungszeiten sind nicht mehr so umfassend. Die meisten Gastronomen, auch in Delitzsch, öffnen an den Wochenend-Tagen und haben unter der Woche Ruhetage oder sogar fast komplett geschlossen. Wirtschaft, auch die Schankwirtschaft, bleibt immer eine Frage von Angebot und Nachfrage. „Das Ausgehverhalten hat sich verändert“, resümiert Holm Retsch. Freitag, Samstag und Sonntag wollen die Leute essen und trinken gehen, unter der Woche eher nicht – die Gastronomie reagiert. So wie Rico Eichler, der das gut bürgerliche Restaurant „Zur Schloßwache“ betreibt und in Delitzsch nach Angaben der Dehoga der einzige Wirt ist, der mit dem Lobbyverband zusammen arbeitet. Die Schloßwache hat Dienstag und Mittwoch geschlossen. Bei den paar Gäste, die an solchen Tagen doch mal kämen, sei ein wirtschaftliches Arbeiten nicht möglich, schildert Rico Eichler beispielhaft für viele Gastronomien in Delitzsch. Kellner und Koch müssen bezahlt werden, auch wenn mal nur vier Leute kommen, die wiederum nicht in die Kasse bringen, was Personal gerade in Zeiten des Mindestlohns kostet. Ruhetag heißt nicht, dass der jeweilige Wirt auf der faulen Haut liegt – zu tun haben die Chefs immer genug, vor allem mit der Bürokratie.

Von Christine Jacob