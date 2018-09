Delitzsch

So schön der stetige Geburtentrend ist, so problematisch kann er für Kommunen werden. So müssen sie sich Gedanken machen, wie die Kapazitäten in den Kindertagesstätten erweitert werden können. In Delitzsch wurden und werden in den vier aktuellen Projekten knapp sechs Millionen Euro investiert, knapp vier Millionen davon stammen aus Eigenmitteln der Stadt.

Umnutzung von Räumen

So wird die Kita Regenbogen im Norden der Stadt für mehr als 2,5 Millionen Euro saniert, die Kapazität erhöht sich leicht auf 165 Plätze, nur rund eine halbe Million Euro Fördermittel fließen. Die Landmäuse-Kita im Ortsteil Döbernitz bekommt durch Raum-Umnutzung 14 Krippenplätze mehr. Die Umnutzung der Räume verursacht Kosten in Höhe von 45 600 Euro, davon 20 600 Euro Eigenmittel.

Keine 1:1-Umwandlung

Auch mit neuen Horten entstehen mehr Kapazitäten im Kindergarten- und Krippenbereich. Der neue Hort an der Grundschule Ost mit Platz für 100 Kinder ist seit wenigen Wochen in Betrieb, 1,3 Millionen der insgesamt 1,8 Millionen Euro Baukosten sind Eigenmittel. Noch in diesem Jahr sollen die rund 1,4 Millionen Euro teuren Umbauten der ehemaligen West-Schule zum 300 Plätze großen Hort beginnen. Damit werden Kapazitäten in den umliegenden Kitas frei. Allerdings steht noch nicht fest, wie viele genau: Eine 1:1-Umwandlung ist nicht möglich, bei der Betriebserlaubnis hat das Landesjungendamt das letzte Wort.

Von Christine Jacob