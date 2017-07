Delitzsch investiert in Nachwuchs – im Osten der Stadt entsteht neuer Hort

Delitzsch. Zwischen der Grundschule Ost und der Sporthalle der Delitzscher Sportfüchse zeichnet sich mittlerweile die Grundfläche des neuen Hortgebäudes ab. Für 100 Kinder lässt Delitzsch im Osten der Stadt seit geraumer Zeit diese neue Einrichtung errichten. Die Fundamente sind gesetzt. Derzeit werden im Innenraum noch Rohre verlegt, außerdem muss Material angefüllt werden, um später die Bodenplatte gießen zu können.

Kinderzahlen steigen

Für die Loberstadt ist das Vorhaben eine Investition in den Nachwuchs. Denn gerade bei Kita- und Hortplätzen braucht es perspektivisch Entspannung, wenn die Kinderzahlen weiter so steigen wie jetzt prognostiziert. Rund 2,3 Millionen Euro stehen der Stadt mit „Brücken in die Zukunft“ zur Verfügung. Wie berichtet, will sie das Geld vor allem nutzen, um neue Hort-Kapazitäten zu schaffen. Neben dem Umbau der ehemaligen West-Schule zum Hort für 1,4 Millionen Euro (mehr als eine Million wird davon gefördert) ist der Neubau an der knapp 300 Schüler starken Grundschule Delitzsch Ost das zweite große Vorhaben.

1,8 Millionen Euro Gesamtkosten

Der Bedarf an Hortplätzen kann gerade im Osten noch nicht voll gedeckt werden. Etliche Kinder kommen nicht in der nahen Kita Freundschaft mit ihren 135 Hortplätzen, sondern im Hort im Ortsteil Döbernitz unter. Mit dem kompletten Neubau eines Hortes könnten in fünf Gruppenräumen bis zu 100 Kinder untergebracht werden. Außerdem ist eine Teilnutzung der Räume für den Unterricht denkbar. 1,8 Millionen Euro sind als Gesamtkosten für den Hortneubau veranschlagt, davon allerdings auch 1,3 Millionen Euro Eigenmittel – der Rest kommt aus den „Brücken in die Zukunft“.

Von Thomas Steingen