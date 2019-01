Delitzsch

Dass nix los sei in Delitzsch, kann wohl kaum noch behauptet werden. Ob nun Nacht der Türme im März, das Stadtfest im Sommer oder kreative Märkte – die Stadt selbst stellt einige Veranstaltungen auf die Beine. Und die kosten einiges, bringen aber auch einiges ein.

Delitzsch steckt viel ins Stadtfest

Teuerster Posten für die Stadt ist das Stadtfest. Wenn sich die Veranstaltungs-GmbH auch um das große Ganze von Peter und Paul kümmert, bleibt der Stadtverwaltung doch noch der historische Part und einiges mehr an Organisation als Aufgabe. Zirka 31 000 Euro werden ausgegeben, 7000 Euro eingenommen. Ein ähnliches Verhältnis auch bei kleineren Terminen: Die Nacht der Türme, dieses Jahr am 15. März zu feiern, kostet etwa 2700 Euro und bringt etwa 300 Euro ein. Unbezahlbar aber sind der Spaß, den die Leute haben und die Belebung des Handels speziell durch das lange Shopping an diesem Abend.

Delitzscher Märkte immer erfolgreicher

Allmählich sogar mehr spielen die Märkte ein. Der weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebte und geschätzte Adventsmarkt verursacht Ausgaben in Höhe von zirka 6800 Euro und bringt Einnahmen von zirka 10 000 Euro. So mausert sich auch der Frühlings- und Genussmarkt: 8100 Euro Ausgaben stehen 6000 Euro Einnahmen gegenüber. Für die Abendmärkte, die es in diesem Jahr erstmals geben soll, wird mit etwa 800 Euro Ausgaben und 500 Euro Einnahmen gerechnet.

