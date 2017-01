DELITZSCH. Die Sonnenseite Sachsens ist die Stadt der Türme. Exakt 2127 Stunden schien in Delitzsch im vergangenen Jahr die Sonne. Im Ranking der Wetterdienstler der Meteogroup hat es die Loberstadt damit auf die Spitzenposition im Freistaat geschafft und liegt deutschlandweit auf dem zweiten Platz nach Hiddensee-Dünenheide mit 2155 Stunden Sonne im Jahre 2016.

Ein bisschen eingebüßt hat Delitzsch dennoch bei Klärchen, 2015 waren es noch 2281 Sonnenstunden – da kam aber nur ein bundesweiter neunter Platz und Platz 2 in der Sachsenwertung hinter Freital raus, das in diesem Jahr nicht einmal im Ranking verzeichnet ist. Delitzsch ist also deutlich konsequenter in Sachen Sonne. In der Energieeffizienzstadt wird weiter auf Photovoltaikanlagen gesetzt, die das Beste aus den Sonnenstunden rausholen. Aber auch Touristen und natürlich die Delitzscher selbst haben was von den sonnigen Stunden – im besten Falle ein sonniges Gemüt. Die hohe Zahl an Sonnenstunden resultiert sehr wahrscheinlich aus der Lage der Stadt im Regenschatten des Brockens und der Tatsache, dass sich die Wolken in der Regel in der Leipziger Tieflandsbucht abregnen.



Von Christine Jacob