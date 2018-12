Delitzsch

Wer jetzt so knapp in der Delitzscher Altstadt parkt, dass dadurch Rettungswege blockiert werden, der bekommt die gelbe Karte. Mindestens. Die Freiwillige Feuerwehr Delitzsch und die Stadt haben eine gemeinsame Aktion und Flyer vorbereitet, die auf die wichtigen Rettungswege in der Stadt aufmerksam machen sollen. „Wir wollen sensibilsieren“, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos).

Altstadt besonders eng

Immer wieder kommt es in einzelnen Straßenzügen, vor allem in der Altstadt, aber nicht nur dort, zu zugeparkten Rettungswegen. In der Altstadt sind vor allem Münze, Bader- und Mauergasse betroffen. Damit werden Rettungswege blockiert und im Notfall gehen wertvolle Sekunden und Minuten verloren.

Für Rettungswege ist eine Mindestbreite von drei Metern einzuhalten. Sperrflächen sind oft die Aufstellflächen für Lösch- und Drehleiterfahrzeuge, die jede Menge Platz brauchen – diese Flächen sollte man also ebenso nicht leichtfertig mit seinem Pkw zustellen. Der Flyer erinnert an diese Vorschriften und weist zudem darauf hin, dass Querungsmöglichkeiten für Menschen mit körperlichen Behinderungen freizuhalten sind.

Verteilung an Autos und in Briefkästen

Der Flyer wird in den nächsten Wochen in Briefkästen verteilt und an Scheibenwischern von Fahrzeugen gesteckt. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge führen zu einer konsequenten Ahndung.

Von Christine Jacob