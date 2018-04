Delitzsch/Eilenburg

Die Karnevalisten aus der Nachbarstadt Eilenburg haben die Ostdeutsche Meisterschaft im Männerballett, die am 5. Mai ausgetragen wird, nach Delitzsch geholt. Der Grund: An der Mulde gibt es zwar das Bürgerhaus, aber das fasst nur 400 Zuschauer. Ins Delitzscher Kultur- und Sportzentrum passen immerhin 1000 Leute. „Es gibt noch ausreichend Restkarten“, ist von Axel Sylvester aus den Reihen des Eilenburger Carneval Club (ECC) zu erfahren. Der größte Teil der Plätze ist mit den Fanblocks der Gäste belegt. Das dürfte für Stimmung sorgen. Die lokalen Unterstützer sollten sich also nicht zurückhalten. „Unsere sind schon mal dabei“, ist sich Ronny Kader, Trainer und Tänzer beim Delitzscher Caneval Verein, sicher. Die Loberstädter haben bisher keine der bisherigen drei Meisterschaften dieser Art verpasst. „Dabei haben wir nur untere Plätze belegt. Aber das ist egal. Wir sehen das sportlich. Unsere Tänzer sind 16 bis 52 Jahre alt, auch bei den Kilos gibt es eine große Bandbreite. Der Spaß am Wettkampf steht im Vordergrund“, so der 51-Jährige.

Starter aus allen neuen Ländern

Bisher wurden die Ostdeutschen Meisterschaften immer vom Finsterwalder Männerballett im Brandenburger Stahlpalast ausgerichtet. Das ist auch mehrmaliger Deutscher Meister und amtierender Deutscher Vizemeister. Das Kalkül mit der Wahl des nordsächsischen Veranstaltungsortes: Teilnehmer aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen heranzuziehen. „Erfreulich: Wir haben aus jedem neuen Bundesland mindestens einen Starter“, berichtet Axel Sylvester. Selbst aus Mecklenburg-Vorpommern kommt der Darguner Karnevalsverein. Und diese Konkurrenz ist nicht ohne: Die Darguner hatten diesmal die Verteidigung des Landesmeistertitels nur knapp verfehlt, wurden Vizemeister, außerdem Publikumsliebling und sie bekamen die Auszeichnung fürs beste Kostüm.

4. Ostdeutsche Meisterschaft der Männerballette 2018, am 5. Mai ab 16.30 Uhr, Mehrzweckhalle Delitzsch, Karl-Marx-Straße 1. Kartenvorverkauf: Eilenburg, Rinckartstraße 8 bei Reisebüro Geißler, Telefon 03423 606606, und in Delitzsch, Eilenburger Straße 53 bei Ebrosia , Tel. 034202 365567.

Von Heike LIesaus