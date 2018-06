Delitzsch/washington

„Es ist ein Ereignis.“ Das hat Klaus-Dieter Kabelitz immer wieder eingeräumt, wenn es um den am Montagmittag notgelandeten US-Militärhubschrauber in einem Feld bei Beerendorf ging.

Dass es nicht nur ein Ereignis für die Region ist, zeigt die Anfrage, die den Delitzscher Polizeirevierleiter im Laufe der Woche erreichte. Das US-Militärmagazin „Stars And Stripes“ bat Kabelitz um Hilfe bei der Recherche zur Reportage über den in einem „eastern German field“ (ostdeutschen Feld) gestrandeten Helikopter. „Da die Geschichte durch alle möglichen Medien ging, sind sie auf mich aufmerksam geworden“, sagt der Revierleiter gegenüber der LVZ.

Delutzschs Polizeichef Klaus Kabelitz. Quelle: Ditmar Wohlgemuth

Zitiert wird „police chief“ Kabelitz in dem Text, der die Geschehnisse der vergangenen Tage zusammenfasst, mit den Worten: „Military air traffic controllers notified police that the helicopter went off the radar on Monday. We immediately were alarmed and started to search for the helicopter.” Übersetzt: Militär-Fluglotsen benachrichtigten die Polizei, dass der Hubschrauber am Montag vom Radar verschwunden sei. Wir waren sofort alarmiert und begannen nach dem Hubschrauber zu suchen.

Ersatzgetriebe eingetroffen

Die Zeitung mit Hauptsitz in Washington, DC wird seit 1942 für die amerikanischen Streitkräfte in Europa herausgegeben und ist online sowie gedruckt verfügbar.

Am Donnerstagabend ist nun endlich das Ersatzgetriebe des CH-47 in Delitzsch eingetroffen, informiert Cornelia Riedel, Pressesprecherin des Landeskommandos in Sachsen. Die Absicherung des Gebiets haben seit Freitagmorgen Kräfte der Unteroffiziersschule des Heeres Delitzsch übernommen.

„Der Einbau des Getriebes läuft momentan“, sagt Presseoffizier Hauptmann Rainer Krebs. Am Nachmittag soll es einen Testlauf geben. Ist dieser erfolgreich, kann der US-Transporthubschrauber Delitzsch wieder verlassen. Fest steht mittlerweile auch, dass der Hubschrauber zum Stützpunkt nach Katterbach zurückkehren wird und nicht zum Nato-Manöver „Saber Strike“ 18“ nach Polen fliegt.

Von Mathias Schönknecht