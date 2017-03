DELITZSCH. Aufregung in der Otto-von-Guericke-Straße im Norden von Delitzsch. Dort soll ein Mann wild mit einer Axt herumfuchtelnd durch die Straße marschiert sein und erst fünf Einsatzfahrzeuge der Polizei hätten ihn stoppen können. Wie die Polizei nun auf LVZ-Anfrage bestätigte, gab es am Freitag tatsächlich einen Vorfall, allerdings nicht so massiv.

Psychische Erkrankung bekannt

Gegen 10.40 Uhr am Freitag meldete sich ein Hinweisgeber bei den Beamten, dass eine Person mit einer Axt auf dem Gehweg unterwegs sei. Wenig später vor Ort in der Otto-von-Guericke-Straße fanden die Beamten, sie kamen mit drei Fahrzeugen, dann einen Mann vor, der tatsächlich eine Axt bei sich trug. Nach einer Ansprache der Polizisten versuchte der Mann die Axt im Ärmel verschwinden zu lassen. Der erneuten Ansprache folgte das Ablegen. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Er ist nach Polizeiangaben psychisch erkrankt und stand vermutlich unter dem Einfluss von Drogen. Er wurde in ein Fachkrankenhaus gebracht.

Von Christine Jacob