Delitzsch

Etwa 130 Vereine gibt es in Delitzsch. Die Zahl schwankt immer mal durch Auflösungen und Neugründungen. Dennoch: „Das ist beachtlich, das ist nicht selbstverständlich für eine Stadt dieser Größe“, sagt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Ob nun Angelsport oder Zooförderung, für so ziemlich jede Leidenschaft gibt es ein Angebot und viele davon sind nicht nur Hobby, sondern bringen die Stadt voran.

Delitzsch würdigt Ehrenamt

Dass ehrenamtliches Engagement nicht selbstverständlich ist, würdigt die Stadt Delitzsch seit Jahren mit dem Bürgerpreis. Auch in diesem Jahr wird er wieder verliehen. Jeder Delitzscher darf seinen Vorschlag einbringen. Vor allem aber die hier ansässigen Vereine, Gruppen, Organisationen, Institutionen und Parteien sind aufgerufen, Vorschläge zu machen. Das Ehrenamt sollte nicht in Verbindung mit der Erwerbstätigkeit stehen, der Preis kann derselben Person nur einmal zuerkannt werden. Der Preis wird immer in ungeraden Jahren in drei Kategorien Kultur, Sport und Soziales verliehen und ist in jeder Kategorie mit 500 Euro dotiert. Eine Jury wählt die Gewinner.

Vorschläge im Rathaus einreichen

Die Vorschläge müssen den Namen und Anschrift des Kandidaten beinhalten sowie eine Begründung liefern. Die Vorschläge sind schriftlich und formlos bis zum 15. Mai 2019 in der Stadtverwaltung, Markt 3 in Delitzsch, im Referat Öffentlichkeitsarbeit bei Nadine Fuchs einzureichen.

Von Christine Jacob